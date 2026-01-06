Frente Amplio aclara su ausencia en proclamación de Kast y se distancia de las razones del Partido Comunista

Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio (FA), minimizó la importancia de la ausencia de su partido en la proclamación de José Antonio Kast como presidente electo, un evento que tuvo lugar en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). La proclamación fue un acto al que fueron invitados todos los partidos políticos con representación parlamentaria, tanto del oficialismo como de la oposición, como un gesto de unidad por parte de Kast. Sin embargo, el Partido Comunista (PC) había anunciado previamente que no asistiría, argumentando que su ausencia era un “punto político” en rechazo a la postura del presidente electo sobre la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En respuesta a la inasistencia del FA, Martínez aclaró que la decisión no estaba relacionada con la postura del PC y explicó que su partido tenía “tope de agenda”. “Íbamos a ir, hubo un tope de agenda, ustedes comprenderán, el primer día del año, hubo harta noticia el fin de semana, tuvimos que tener hartas reuniones”, comentó la líder del FA. Además, subrayó que la proclamación en el Tricel no es un evento de la magnitud de un cambio de mando, lo que llevó a su partido a priorizar otros temas en ese momento.

La situación se enmarca en un contexto más amplio, donde la captura de Nicolás Maduro ha generado un debate sobre la responsabilidad política de la izquierda en América Latina, que durante años ha sido criticada por relativizar o defender regímenes autoritarios. En este sentido, el canciller chileno, Alberto van Klaveren, confirmó la salida de Pakarati de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, mientras que el fiscal del caso, Héctor Barros, mencionó la posibilidad de solicitar la declaración de Maduro en relación al crimen de Ronald Ojeda.

Por otro lado, la expansión de la producción de crudo en Venezuela, el país con las mayores reservas del mundo, podría tener repercusiones en la crisis climática global. Recientemente, se realizó una encuesta que abordó la percepción de chilenos y migrantes venezolanos sobre la operación de Estados Unidos y las expectativas sobre el futuro de Venezuela. A pesar de las críticas a la norma, el Ejecutivo chileno ha decidido insistir en la denominada ley de “amarre”.