Familia de concejala desaparecida en Villa Alegre denuncia encubrimiento y falta de avances en la investigación del crimen

A casi siete meses de la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, su hija, Javiera Gallegos, ha expresado la certeza de que su madre fue asesinada y desaparecida. En una entrevista con La Tercera, Gallegos cuestionó la falta de avances en la investigación, que se encuentra estancada a 204 días desde que se perdió el rastro de la autoridad comunal el 15 de julio.

Gallegos manifestó su frustración al señalar que no se ha encontrado el vehículo en el que se movilizaba su madre la noche de su desaparición. “Imagínate, nosotros tenemos niños en la familia y ¿cómo le explicamos a un niño que la gente desaparece? Ha sido superdifícil, pero siempre teniendo su memoria presente y recordándola”, comentó. La familia ha estado esperando que el nivel del río Loncomilla baje para continuar la búsqueda del automóvil, aunque Gallegos sugirió que lo lógico sería desarmar el vehículo para buscar pistas.

La hija de la concejala también criticó la falta de acción de la Policía de Investigaciones (PDI), señalando que es extraño que, tras seis meses, no se haya realizado una revisión exhaustiva de desarmadurías o talleres mecánicos. “Hay cosas que llaman mucho mi atención y yo no sé si es porque fue un crimen muy bien pensado como para no dejar ningún rastro o si aquí también hay personas dentro del Poder Judicial que tienen miedo de que se sepa la verdad por amedrentamientos”, afirmó.

Gallegos no dudó en afirmar que su madre fue víctima de un crimen, indicando que “a mi mamá la mataron y la hicieron desaparecer. Y esa es una señal, no es solamente una acción en contra de mi mamá, también en contra de todas las personas que quieran destapar la verdad”.

En relación a las declaraciones del administrador municipal de Villa Alegre, Rodrigo Cancino, quien estuvo presente la última vez que se vio a su madre, Gallegos expresó que lo considera una persona de interés en la investigación. “Me parece super sospechoso, porque miente y omite cosas en las declaraciones y estamos hablando de un crimen. O sea, no se trata de algo menor”, subrayó.

Gallegos también mencionó que Cancino ha proporcionado información contradictoria sobre los horarios de entrada y salida de su casa, así como sobre un préstamo que mencionó tardíamente. La familia de Cancino, que estuvo presente la última vez que González fue vista, también ha dado declaraciones que Gallegos considera engañosas. “Con ellos mi mamá estuvo la última vez. Solo he conversado una vez con sus padres, quienes dijeron que mi mamá se había ido cerca de las 12 de la noche, que se había ido tranquila, que no dijo nada extraño, que no habían tomado”, concluyó.

La desaparición de María Ignacia González ha generado un gran impacto en la comunidad de Villa Alegre, donde la incertidumbre y el dolor de la familia persisten mientras la investigación avanza lentamente.