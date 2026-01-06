Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran inocentes en tribunal de Nueva York tras ser capturados en Caracas

El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes de los cargos de narcotráfico en su comparecencia ante un tribunal de Nueva York.

Este lunes, Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se enfrentan a serias acusaciones de narcotráfico. Ambos fueron detenidos el pasado sábado en Caracas durante una operación de las fuerzas estadounidenses. En la audiencia, Maduro se presentó con una ligera cojera, vistiendo un uniforme de preso que consistía en zapatos naranjas, pantalones caqui y una camiseta azul marino sobre una camiseta naranja. A pesar de la prohibición de cámaras en el recinto, una caricatura del momento ha circulado ampliamente en medios de comunicación.

Durante la audiencia, que duró menos de una hora, Maduro se declaró “un hombre inocente” y se describió como un “prisionero de guerra”. Al ser interrogado por el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, sobre su identidad, Maduro afirmó que había sido “capturado” en su hogar durante una “intervención militar”. Hellerstein, por su parte, enfatizó la importancia de garantizar un juicio justo.

Los cargos que enfrenta Maduro incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, mientras que Cilia Flores está acusada de participar en la misma conspiración. Ambos se declararon “no culpables” y solicitaron una “visita consular”, además de mencionar problemas de salud que requieren atención médica, especialmente en el caso de Flores, quien apareció con vendajes en la frente y lesiones en las costillas.

La próxima audiencia está programada para el 17 de marzo, donde se abordarán cuestiones legales planteadas por el abogado de Maduro, Barry Pollack, quien cuestionó la legalidad del proceso, argumentando que su cliente, como jefe de un Estado soberano, tiene derechos que deben ser respetados. Pollack también mencionó que se presentarían documentos previos al juicio para discutir la legalidad de la detención de Maduro.

La comparecencia de Maduro ha atraído la atención de numerosos periodistas y ciudadanos, incluidos venezolanos y cubanos que se manifestaron frente al tribunal, algunos celebrando su captura y otros protestando contra la intervención militar de la administración Trump.