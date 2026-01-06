Fabrizio Copano reflexiona sobre la detención de Nicolás Maduro en Nueva York y su impacto en los venezolanos

Fabrizio Copano visitó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se encuentra Nicolás Maduro tras su captura por parte de Estados Unidos.

El humorista chileno, que reside en Estados Unidos, se acercó a la famosa cárcel federal de Nueva York, conocida por albergar a prisioneros de alto perfil como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Sean “Diddy” Combs. Copano compartió su experiencia en su podcast, donde mostró registros de su visita al lugar.

Durante su estancia en las afueras del centro de detención, el comediante se encontró con varios ciudadanos venezolanos que se habían congregado allí. Uno de ellos expresó su satisfacción por la captura de Maduro, comentando: “Han sido 28 años de torturas, 28 años de represión, ha sido un dictador que las personas ni siquiera se lo imaginan”. Este testimonio fue acompañado de una reflexión sobre la situación política en Venezuela, donde el ciudadano añadió: “En mi caso, quiero venir todos los días en honor a todos los jóvenes, muchos jóvenes que murieron en el año 2017”.

Copano, tras escuchar estas palabras, reflexionó sobre la historia de su propio país, Chile, y comparó la situación con la de Augusto Pinochet. “Me imagino la alegría, nosotros nunca vimos encarcelado a nuestro dictador, lo vimos poquito encarcelado, un par de semanas que estuvo en Europa, pero me imagino que debe ser una emoción muy grande”, comentó el humorista.

El comediante también utilizó el humor para conectar con los presentes, diciendo: “les deseo lo mejor. Nosotros queremos mucho a los venezolanos, menos a George Harris”, en un tono de broma que resonó entre los asistentes.

La visita de Copano al MDC se produce en un contexto de gran atención internacional hacia la situación de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por narcotráfico y otros delitos. La captura del líder venezolano ha generado diversas reacciones tanto en su país como en el extranjero, reflejando la complejidad de la política latinoamericana actual.