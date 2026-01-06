The Kings of Funk llega a Santiago: revive los clásicos de Earth, Wind & Fire y Chic en un show inolvidable

El funk y el disco regresan a Santiago con “The Kings of Funk”, un espectáculo tributo que promete transportar al público a la vibrante era de los años 70 y 80.

El evento se llevará a cabo el sábado 10 de enero a partir de las 21:00 horas en la Sala Omnium, donde se presentará un show en vivo inspirado en los grandes espectáculos de Las Vegas. “The Kings of Funk” no es solo un concierto, sino una experiencia musical diseñada para que los asistentes canten, bailen y revivan los himnos que han marcado a varias generaciones.

Este tributo rendirá homenaje a íconos de la música como Earth, Wind & Fire, Chic, Kool & The Gang, James Brown, Stevie Wonder y KC & The Sunshine Band. La producción contará con una potente puesta en escena y una banda en vivo que sostendrá el peso del espectáculo, asegurando una interpretación fiel a los clásicos del funk y el disco.

Durante la velada, el público podrá disfrutar de canciones que continúan resonando en fiestas y radios de todo el mundo, incluyendo éxitos como “September”, “Boogie Wonderland”, “Le Freak”, “Good Times” y “Celebration”. Los músicos y vocalistas que participarán en el evento se han comprometido a respetar el espíritu original de cada tema, ofreciendo una experiencia auténtica.

La agrupación The Royal Band liderará el espectáculo, enfocándose en el sonido, la energía y la fidelidad musical que caracterizan a estos géneros. La propuesta busca recrear el ambiente festivo del funk y el disco, con arreglos meticulosos y una ejecución diseñada para animar la pista de baile.

Las entradas para “The Kings of Funk” ya están disponibles en preventa a través de la plataforma Evently. Además, el evento no concluirá con el último acorde, ya que tras el concierto, la Sala Omnium se transformará en una gran fiesta post show, con DJ’s invitados que ofrecerán una selección musical que abarcará los grandes éxitos de las décadas de 1970, 1980, 1990, 2000 y la actualidad.

Ubicada en Apoquindo 4900, la Sala Omnium busca consolidarse como un espacio para espectáculos temáticos y propuestas musicales que combinan nostalgia, producción y entretenimiento. Las entradas están a la venta en Evently, y se invita al público a no perderse esta noche diseñada para disfrutar sin interrupciones.