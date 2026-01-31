Polémica en Las Condes: El Puma Rodríguez desata furia en redes con comentario sobre su esposa durante el festival

José Luis “El Puma” Rodríguez inauguró el Festival de Las Condes 2026 con un espectáculo vibrante en el Parque Padre Hurtado, donde interpretó sus grandes éxitos.

El reconocido cantante venezolano, de 83 años, cautivó al público con temas icónicos como “Dueño de nada”, “Pavo real” y “Culpable soy yo”, generando un ambiente de euforia y energía en la primera jornada del festival. Sin embargo, su presentación no estuvo exenta de controversias. Durante un momento emotivo en el que se dirigió a su esposa, Rodríguez hizo un comentario que provocó reacciones negativas entre algunos asistentes y en las redes sociales.

“¿Quién es la number one? ¿Ustedes saben quién es la number one? La esposa… la madre de mis hijos… Un poquito gordita, pero es mi esposa”, expresó el artista, lo que generó un gesto de desaprobación de la periodista Cecilia Gutiérrez, quien fue captada por las cámaras negando con la cabeza. Este comentario desató una ola de críticas en plataformas digitales, donde muchos usuarios manifestaron su descontento. Comentarios como “El Funa Rodríguez le van a decir ahora” y “¿Dijo que su esposa era un poco gordita? ¿Escuché mal?” reflejaron la indignación de los cibernautas.

A pesar de la controversia, la transmisión en vivo del Festival de Las Condes logró un notable éxito, alcanzando un rating online promedio de 660 mil espectadores, con un pico de 910 mil durante la actuación del comediante Claudio Michaux. En el mismo horario, los canales de televisión también reportaron cifras significativas, con Canal 13 promediando 305 mil espectadores, Mega 165 mil y TVN 183 mil.

El festival, que también contó con la participación del humorista que animó la noche, se desarrolló en un ambiente festivo, aunque marcado por el incidente que generó debate en las redes sociales.