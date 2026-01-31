Francisco Undurraga suspenderá el Pase Cultural al asumir como ministro tras denuncias de uso fraudulento del beneficio estatal

El futuro ministro de las Culturas de Chile, Francisco Undurraga, anunció la suspensión del Pase Cultural tras revelaciones sobre su uso fraudulento.

Francisco Undurraga, quien asumirá el cargo el 11 de marzo, comunicó que se encargará de suspender el Pase Cultural, un beneficio estatal que ha sido objeto de controversia debido a su mal uso. Esta iniciativa, creada en 2025, ofrece un aporte único de 50 mil pesos a jóvenes y adultos que cumplan con ciertos requisitos, y se puede utilizar exclusivamente para adquirir productos culturales. Sin embargo, un reportaje de T13 reveló que algunos beneficiarios han encontrado formas de eludir el sistema, realizando compras culturales y luego solicitando la devolución inmediata del dinero, lo que les permite utilizar esos fondos en cualquier tipo de compra, incluyendo alcohol y entradas a fiestas.

Ante esta situación, Undurraga solicitó a la Contraloría que inicie una auditoría sobre el uso del Pase Cultural, afirmando: “Basta de abusos”. Este beneficio ha recibido más de 100 mil solicitudes en los últimos seis meses, y en su primera edición estaba destinado a personas de entre 18 y 65 años. Para el año 2026, el Pase Cultural se limitará a quienes cumplan 18 o 19 años durante ese año, y los requisitos incluyen no haber recibido el beneficio anteriormente, ser chilenos o extranjeros con permanencia definitiva, y pertenecer al 60% de los hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH) al 1 de diciembre de 2025.

La actual ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, se pronunció sobre las declaraciones de Undurraga, enfatizando que no se puede tolerar el mal uso de recursos públicos. Arredondo indicó que se ha solicitado una investigación al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y recordó que el reglamento del Pase Cultural establece que cualquier mala utilización de los fondos conlleva la obligación de devolverlos al Tesoro Público. A pesar de los abusos, la ministra destacó que muchos jóvenes han utilizado el beneficio de manera adecuada, permitiéndoles adquirir libros y materiales para sus estudios que de otro modo no podrían costear.