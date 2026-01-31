Andrónico Luksic y Andrés Velasco aparecen en correos de Jeffrey Epstein, pero no hay pruebas de contacto directo

Andrés Velasco y Andrónico Luksic, figuras chilenas, aparecen en correos electrónicos de Jeffrey Epstein, aunque no hay evidencia de contacto directo con el magnate.

El ex ministro de Hacienda de Chile, Andrés Velasco, y el empresario Andrónico Luksic han sido mencionados en los archivos de Jeffrey Epstein, que fueron divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los correos electrónicos que incluyen sus nombres no demuestran si tuvieron algún tipo de relación o contacto con Epstein, quien falleció en 2019.

En el caso de Andrónico Luksic, su nombre aparece en un intercambio de mensajes entre Epstein y el empresario emiratí Sultan Bin Sulayem. En este correo, Bin Sulayem pregunta: “¿Sabes algo sobre este tipo?”, refiriéndose a Luksic, después de que se mencionara que estaban organizando una visita a Dubái para conocer al presidente del Directorio de DP World, el sultán Ahmed bin Sulayem.

Por otro lado, el nombre de Andrés Velasco se menciona en un correo enviado por Adrian Dannatt, donde se hace referencia a su candidatura presidencial de 2013. En el mensaje se indica que “Andrés Velasco, el brillante economista y profesor de Harvard de 53 años, está presentando su candidatura a Presidente y un pequeño grupo de partidarios influyentes se reunirán con él para darle su apoyo o donaciones en Londres este 6 de marzo, para ayudar a su campaña”. Además, Epstein se refiere a Velasco en otro correo preguntando: “¿Este sujeto valdrá la pena?”.

La defensa de Luksic ha rechazado las acusaciones relacionadas con su mención en los correos, mientras que el ex diputado ha criticado al Ministerio Público por lo que considera una falta de objetividad, argumentando que la causa se basa en filtraciones y declaraciones falsas. En el contexto político actual, Magdalena Piñera ha defendido el carácter dialogante de Sebastián Piñera, recordando sus conversaciones con el presidente Gabriel Boric, mientras que los desórdenes en la galería sur han reavivado cuestionamientos sobre la falta de control y protección a los vecinos.

La revelación de estos correos se produce en un momento en que el cierre de instituciones vinculadas al chavismo en Venezuela marca un cambio político significativo tras la caída del régimen de Nicolás Maduro. La mención de Velasco y Luksic en los documentos de Epstein ha generado un nuevo foco de atención sobre sus actividades y conexiones internacionales.