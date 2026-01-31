Cajas de Compensación en Chile: Descubre las prestaciones legales y sociales que ofrecen a sus afiliados y beneficiarios

Las Cajas de Compensación en Chile son entidades privadas que gestionan prestaciones de seguridad social y beneficios legales, y existen cuatro principales: Caja Los Andes, La Araucana, Los Héroes y Caja 18.

Estas instituciones tienen la responsabilidad de administrar diversas prestaciones legales, que incluyen la gestión de fondos de seguridad social, los cuales son financiados mediante recursos transferidos por el Estado. Entre los beneficios que ofrecen se encuentran la asignación familiar, subsidios por incapacidad común, subsidios por incapacidad laboral temporal a través de licencias médicas, así como el pago de prenatal y postnatal. También gestionan licencias por enfermedad grave de niños menores de un año y subsidios de cesantía.

Además de las prestaciones legales, las Cajas de Compensación ofrecen una variedad de beneficios de bienestar social. Estos incluyen préstamos de dinero con un plazo máximo de 60 meses, bonos por fallecimiento, matrimonio, nacimiento o escolaridad, becas de estudio, convenios médicos y acceso a centros vacacionales o recreacionales.

Las Cajas de Compensación están abiertas a la afiliación de empresas y personas que deseen comenzar a recibir estos beneficios, lo que les permite acceder a un amplio rango de servicios que contribuyen al bienestar social y económico de sus afiliados.