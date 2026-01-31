Delincuentes atacan a inspectores municipales en Estación Central con más de once disparos en la madrugada del sábado

Durante la madrugada del sábado, un ataque armado se produjo contra una unidad de seguridad municipal en la comuna de Estación Central, Santiago.

Según reportes de Radio Bío Bío, los inspectores municipales fueron alertados sobre la actividad delictiva de un grupo de delincuentes que se encontraban en un vehículo Hyundai gris. A las 05:30 horas, los funcionarios se dirigieron a la intersección de calle Javiera Salas con Santa Sara, donde lograron interceptar a los sospechosos.

Al intentar realizar la fiscalización, dos hombres armados, vestidos de negro y con placas que imitaban a las de la Policía de Investigaciones (PDI), descendieron del vehículo y abrieron fuego contra la camioneta municipal, disparando al menos en 11 ocasiones. El mayor de Carabineros, Camilo Carvacho, informó que “dos individuos armados efectuaron al menos once disparos en contra del personal municipal. No mantenemos lesionados, sólo habrían impactos balísticos en el vehículo”. Además, se encontraron varias vainas percutidas que parecen ser de calibres 9mm y .45.

Afortunadamente, no se reportaron heridos en este ataque, y la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 58º Comisaría de Carabineros ha iniciado una investigación para localizar a los atacantes.