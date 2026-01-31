Chile avanza hacia la igualdad laboral con la Ley de Lactancia Materna: derechos de madres y corresponsabilidad en el trabajo

El Congreso de Chile discute el proyecto de Ley de Sala Cuna Universal, que busca fortalecer la protección de la maternidad en el ámbito laboral.

La iniciativa legislativa tiene como objetivo consolidar la promoción y protección de la maternidad en el entorno laboral, un tema que ha sido parte de la agenda legislativa durante varios años. La Ley N°21.155, promulgada en 2019, marcó un hito al establecer derechos fundamentales para la lactancia, vinculando la protección de la maternidad y la niñez con aspectos laborales, sanitarios y familiares.

Esta normativa reconoce la lactancia como un derecho esencial, permitiendo a las madres amamantar a sus hijos en cualquier lugar, ya sea público o privado, sin restricciones. Además, establece un principio universal que garantiza que las madres no sean obligadas a ocultarse o trasladarse a otros espacios para ejercer este derecho. Para asegurar su cumplimiento, se implementan sanciones económicas para quienes impidan o limiten este derecho.

A pesar de las preocupaciones iniciales sobre el impacto laboral de esta ley, la combinación de la normativa con las regulaciones de la Dirección del Trabajo ha facilitado su implementación. La ley permite que las trabajadoras con hijos menores de dos años dispongan de al menos una hora diaria para amamantar, tiempo que se considera como parte de su jornada laboral y que no puede ser renunciado. Este derecho puede ejercerse de diversas maneras, incluyendo ajustes en el horario laboral, siempre en acuerdo con el empleador.

El proyecto de Ley de Sala Cuna Universal, en caso de ser aprobado, transformaría el acceso a salas cuna, eliminando la dependencia del tamaño de la empresa. Esto requeriría una mayor coordinación con servicios externos de cuidado infantil y una capacitación adecuada para los departamentos de recursos humanos y supervisores.

La legislación busca fomentar un ambiente laboral que apoye a las trabajadoras en el proceso de extracción y almacenamiento de leche materna, garantizando que puedan ejercer su derecho a la alimentación diaria sin discriminación ni represalias. Sin embargo, aún persisten casos de discriminación, como lo evidenció una reciente sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, que subraya la necesidad de que las empresas comprendan y promuevan un entorno de cooperación.

El desafío radica en construir espacios laborales que reconozcan la lactancia y el cuidado infantil como elementos esenciales del trabajo decente y la corresponsabilidad social, promoviendo así un entorno más equitativo y compatible con las necesidades de las madres trabajadoras. Javier Soto Solís, académico de Derecho en la Universidad Andrés Bello y especialista en derecho laboral, enfatiza la importancia de avanzar hacia una gestión activa de la conciliación laboral y familiar.