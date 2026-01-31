Revelan correos de Epstein donde propone al príncipe Andrés un encuentro con joven rusa en 2010, ¿qué implicaciones tiene esto?

El caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein sigue generando controversia tras la publicación de nuevos documentos que revelan una propuesta que hizo en 2010 al príncipe Andrés de Gran Bretaña.

Según los archivos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Epstein, quien fue condenado por prostitución de menores, sugirió al entonces príncipe Andrés que se reuniera con una joven rusa de 26 años. En un correo electrónico fechado el 12 de agosto de 2010, Epstein, refiriéndose al príncipe como “El duque”, mencionó que tenía una “amiga” que estaría en Londres entre el 20 y el 24 de agosto, y que podría interesarle conocerla. El príncipe Andrés, en su respuesta, mostró interés en la propuesta y preguntó si debía enviar un mensaje a la joven.

Los documentos también indican que, tras la propuesta de Epstein, el príncipe Andrés invitó al exfinanciero a Buckingham Palace, poco después de que se levantara su arresto domiciliario. En un mensaje enviado el 27 de septiembre de 2010, Epstein sugirió que necesitarían tiempo a solas, a lo que Andrés respondió que podrían cenar en el Palacio de Buckingham, ofreciendo un horario amplio para la visita. Sin embargo, no hay evidencia de que este encuentro se haya concretado.

La relación entre el príncipe Andrés y Epstein ha sido objeto de escrutinio público, especialmente tras las acusaciones de Virginia Giuffre, quien afirmó haber sido agredida sexualmente por Andrés cuando era menor de edad. En 2022, se llegó a un acuerdo extrajudicial en una demanda presentada por Giuffre, aunque el príncipe nunca admitió culpabilidad. Como resultado de estas controversias, Andrés fue despojado de sus títulos reales y se le pidió que abandonara su residencia oficial en Windsor.

Jeffrey Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019, ha sido una figura central en múltiples escándalos relacionados con el abuso sexual y la explotación de menores, y su conexión con figuras prominentes ha continuado generando atención mediática y pública.