Bono Marzo 2026: Se confirma nuevo monto del Aporte Familiar Permanente y quiénes recibirán el pago duplicado este año

El Aporte Familiar Permanente, conocido como Bono Marzo, comenzará a ser entregado a partir de mediados de febrero, con un monto actualizado para este año.

El gobierno chileno ha anunciado que el Aporte Familiar Permanente, popularmente conocido como Bono Marzo, se desplegará a partir del 15 de febrero de 2026. Este beneficio estatal, que se otorga a los hogares con cargas familiares registradas, ha sido actualizado en sus montos y criterios de asignación. Para este ciclo, el monto del beneficio ascenderá a $66.834 por cada carga familiar acreditada.

Las familias que tengan dos cargas a su nombre recibirán un total de $133.668, ya que el monto se duplica. Por otro lado, aquellas que cuenten con tres o más cargas recibirán un pago proporcional, calculado en base a $66.834 por cada integrante registrado en el Registro Social de Hogares.

Es importante destacar que el acceso a este beneficio no requiere de una postulación formal, ya que el sistema identifica automáticamente a los beneficiarios que, al 31 de diciembre del año anterior, cumplan con los requisitos establecidos. Entre los grupos que recibirán el bono se encuentran los actuales beneficiarios del Subsidio Familiar, quienes reciben un aporte por cada causante, así como las familias que forman parte de ChileSolidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que recibirán un aporte por grupo familiar.

Además, los trabajadores y pensionados que tenían concedida la Asignación Familiar o Maternal al finalizar el año pasado también calificarán automáticamente para el bono. Los expertos recomiendan a los ciudadanos mantener actualizados sus datos de cargas y tramos de ingresos en las instituciones correspondientes, para asegurar que el pago se realice sin inconvenientes en las próximas semanas.

Para verificar la correcta inscripción de las cargas familiares y los tramos de ingresos, los beneficiarios pueden consultar su situación a través de las plataformas oficiales del Estado, ingresando su RUT. Las nóminas de beneficiarios se liberarán de forma escalonada a partir del 15 de febrero, facilitando así el acceso a este importante apoyo económico.