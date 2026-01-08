José Antonio Kast critica la gestión de Boric y advierte sobre la difícil situación fiscal que heredará su gobierno

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, criticó duramente al gobierno saliente de Gabriel Boric durante un discurso ante empresarios en Icare, donde abordó los desafíos que enfrentará su administración a partir del 11 de marzo.

Kast, quien se refirió a la situación fiscal del país como “muy difícil”, aseguró que, a pesar de los retos, la institucionalidad del país está en condiciones de recuperarse rápidamente. “Con poco la podemos volver a hacer andar”, afirmó. En su intervención, que duró cerca de 50 minutos, el presidente electo destacó que pronto revelará los nombres de los ministros que integrarán su gabinete, con un anuncio programado para el 20 de enero.

El presidente electo enfatizó su condición de “Presidente electo” y no en ejercicio, subrayando la importancia de ser cuidadoso con el lenguaje, en referencia a los comentarios de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sobre la política exterior. Esto se produce en el contexto de la reciente acción militar de Estados Unidos en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

Kast continuó su crítica al gobierno de Boric, señalando que “estamos cerrando una etapa que se caracterizó, lamentablemente para nuestro país, por la improvisación, por la incertidumbre y la renuncia a gobernar con realismo”. También mencionó que el actual gobierno está intentando tramitar proyectos de ley en el Congreso que no lograron avanzar durante su mandato, como el Financiamiento para la Educación Superior (FES) y la ley de reajuste del sector público.

En otro momento de su discurso, Kast se refirió a la caída de los liceos emblemáticos en los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), lamentando la pérdida de instituciones históricas como el Instituto Nacional y el Carmela Carvajal. “¿Qué pasó con eso y qué pasó con un gobierno que marchó por la educación pública y que lo que nos va a entregar es un desastre?”, cuestionó.

Finalmente, Kast criticó la falta de coherencia en la gestión del gobierno saliente, mencionando un incidente en el que, mientras él y otros ministros discutían sobre seguridad, el presidente Boric firmaba decretos de indultos en otra sala. “Para los ministros es muy difícil cuando no hay una línea clara por parte de quien dirige los destinos del país con lo que conversan en sus reuniones”, concluyó.

La administración de Kast se prepara para asumir en un contexto de desafíos económicos y sociales, con un enfoque en la recuperación y la estabilidad fiscal.