El Puma Rodríguez celebra la captura de Maduro y llama a los chavistas a acatar órdenes de Estados Unidos

El cantante venezolano José Luis “Puma” Rodríguez ha expresado su satisfacción por la reciente captura del presidente Nicolás Maduro, calificando el operativo de Estados Unidos como “emocionante para todo el planeta”. En una entrevista en el programa matutino “Mucho Gusto”, el artista comparó la detención de Maduro con una escena de película de Hollywood, sugiriendo que este evento marca un cambio significativo en la situación política de Venezuela.

Rodríguez, conocido por su postura crítica hacia el régimen chavista, afirmó que la captura de Maduro representa un paso importante, aunque advirtió que “queda el cuerpo temblando por ahí”, lo que implica que aún hay desafíos por enfrentar. El cantante instó a los líderes actuales de Venezuela a seguir las directrices de Estados Unidos para lograr la paz en el país, afirmando que “si realmente quieren tener la paz que uno requiere para Venezuela, tienen que acatar las órdenes de Estados Unidos”.

En su análisis sobre la situación del país, el Puma Rodríguez también se refirió a la historia del petróleo en Venezuela, señalando que “hablan del petróleo como si fuera de ellos, pero fueron los americanos los que pusieron a funcionar el primer pozo de petróleo en Venezuela”. Criticó la gestión de Hugo Chávez y sus sucesores, describiéndolos como “enanos espirituales” que han derrochado la riqueza del país, que él considera que podría haber sido comparable a Dubai.

Respecto a la diáspora venezolana, el cantante mostró optimismo sobre el regreso de migrantes tras la captura de Maduro, sugiriendo que “la gente que está afuera va a ir con otra visión de país, va a ir más preparada, más capacitada”. Además, reiteró su creencia de que el socialismo y el comunismo no han funcionado en ningún país, advirtiendo que estos sistemas, junto con el islamismo, representan “los peligros realmente para la humanidad”.

La entrevista del Puma Rodríguez se produce en un contexto de cambios políticos en Venezuela y un creciente interés internacional por la situación del país sudamericano, donde la crisis económica y social ha llevado a millones de venezolanos a buscar mejores oportunidades en el extranjero.