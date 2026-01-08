Brasil se consolida como la principal potencia militar de América Latina, destacando por su arsenal moderno y tecnología avanzada

En un contexto de creciente tensión geopolítica, Brasil se ha consolidado como la principal potencia militar de América Latina, destacándose por su ejército numeroso y bien financiado.

Con una fuerza activa de aproximadamente 334.500 efectivos, Brasil no solo lidera la región en términos de cantidad, sino que también se posiciona como el 12º ejército más poderoso del mundo, según datos recientes. Esta clasificación se debe a una inversión sostenida en la modernización de sus capacidades militares, que incluye el desarrollo de tecnología avanzada y un arsenal diversificado.

La fortaleza militar de Brasil se apoya en su estatus como la mayor economía de América Latina y su participación en alianzas estratégicas como los BRICS. Esta combinación le permite proyectar influencia en la región y desempeñar un papel crucial en la estabilidad de América del Sur. La estrategia de defensa del país se basa en la autosuficiencia, la innovación tecnológica y la presencia en áreas estratégicas.

Uno de los aspectos más destacados del poder militar brasileño es su capacidad de producción nacional. Brasil ha desarrollado una variedad de equipos militares, incluyendo aviones, drones, vehículos blindados y sistemas de misiles, lo que le permite reducir su dependencia de proveedores externos. Entre sus activos más avanzados se encuentran los cazas supersónicos Gripen E/F y el avión de transporte y reabastecimiento KC-390. Además, Brasil ha comenzado las pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero de su tipo en América Latina.

El Ministerio de Defensa de Brasil informa que cerca del 7,4% de su presupuesto de defensa se destina a la investigación, desarrollo y producción nacional, lo que refuerza su capacidad de modernización y su posición como una potencia militar emergente en Sudamérica. En un mundo donde las potencias militares como Estados Unidos, Rusia y China dominan, Brasil se destaca como un actor clave en el equilibrio regional, con un enfoque en la innovación y la autosuficiencia en defensa.