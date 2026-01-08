María Corina Machado afirma que el gobierno de Delcy Rodríguez es solo un interinato y la transición es inminente

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que el gobierno de Delcy Rodríguez, quien fue nombrada presidenta encargada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el lunes, es “absolutamente temporal”.

En una entrevista con el medio venezolano La Patilla, Machado destacó que la transición política en Venezuela es “irreversible” y subrayó que el objetivo es que este proceso sea “lo más corto y rápido posible”. La exdiputada también mencionó que el país se encuentra en una “fase antes de que avance la transición”, enfatizando la urgencia de liberar a los presos políticos, que según la ONG Foro Penal, ascienden a 863.

“No puede haber una transición con presos políticos. Eso es lo primero que tiene que pasar en las próximas horas”, declaró Machado, quien también aseguró que el único factor que sostiene al régimen de Nicolás Maduro, capturado el sábado por fuerzas estadounidenses, es el miedo. “Si se quita el terror, no queda nada”, sentenció.

Al ser preguntada sobre el papel del gobierno de Estados Unidos, Machado prefirió no especular sobre las intenciones de actores internacionales, aunque aclaró que mantiene contacto directo con aliados clave. En cuanto a plazos para la transición, se limitó a decir: “He escuchado muchas fechas. Vamos un día a la vez”.

En una entrevista reciente con el The New York Times, el expresidente Donald Trump no respondió a la pregunta sobre por qué reconoció a Delcy Rodríguez como la nueva mandataria de Venezuela en lugar de respaldar a Machado. Trump se limitó a mencionar que “Marco (Rubio, secretario de Estado de EEUU) habla con ella todo el tiempo” y añadió: “Les diré que estamos en constante comunicación con ella y con el gobierno”. Sin embargo, el presidente estadounidense no se comprometió a proporcionar una fecha para la posible celebración de elecciones en Venezuela.