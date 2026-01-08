Francisco Castro, campeón de la U, sorprende con nuevo look y se reinventa en el mundo inmobiliario tras su retiro

La Universidad de Chile, hace casi 15 años, se consagró campeona de la Copa Sudamericana de manera invicta, un hito en su historia. En ese torneo, uno de los jugadores clave en el equipo dirigido por Jorge Sampaoli fue Francisco Castro, quien participó en 11 partidos y anotó un gol crucial en la vuelta de los cuartos de final contra Arsenal de Sarandí, equipo argentino.

Francisco Castro, conocido como “Pancho”, tuvo una destacada trayectoria en el fútbol chileno, jugando en clubes como Unión Española, Deportes Iquique, Deportes Antofagasta, Santiago Wanderers, Cobresal y Barnechea. A lo largo de su carrera, disputó un total de 269 partidos, en los que marcó 37 goles y brindó 24 asistencias. En 2023, Castro decidió poner fin a su carrera futbolística en Deportes Iberia, según información de Transfermarkt.

Recientemente, el exjugador sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un nuevo estilo, mostrando un corte de pelo largo que nunca había utilizado antes, lo que dificultó que algunos hinchas lo reconocieran. Actualmente, Castro se encuentra alejado de las canchas y ha optado por dedicar su tiempo a su familia. En febrero del año pasado, se casó con Lilita Monroy, quien es madre de su quinto hijo. En una emotiva publicación en Instagram, Castro expresó su amor por su esposa, diciendo: “Te amo mi hermosa esposa, gracias por tanto amor que nos das, hermosa novia”.

En el ámbito laboral, Francisco Castro ha incursionado en el sector inmobiliario, dedicándose a empresas de este rubro, lo que marca un nuevo capítulo en su vida tras el fútbol.