Nicole “Luli” Moreno sorprende a sus seguidores con anillo de compromiso, pero revela su curioso truco para viajar sola

Nicole “Luli” Moreno sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar una imagen de su mano con un anillo de compromiso, generando especulaciones sobre su vida amorosa.
La ex participante de “Fiebre de Baile” compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde se puede ver un anillo con una gran piedra en su dedo anular. La publicación fue acompañada de un mensaje que decía: “Les quiero contar algo”, lo que llevó a muchos de sus fans a pensar que había dado un paso importante en su vida personal, dado que la fisicoculturista ha sido bastante reservada respecto a sus relaciones sentimentales y no se le conocía públicamente ningún galán.
Sin embargo, en una historia posterior, Nicole Moreno aclaró la situación, revelando que el anillo no es un símbolo de compromiso real, sino una estrategia que utiliza cuando viaja sola. “Cada vez que viajo sola utilizo este anillo, así no me jotean tanto!! Creen que ya soy una mujer comprometida. Este método lo ocupo cada vez que viajo sola”, explicó Luli, añadiendo que ha tenido que lidiar con hombres que se acercan a ella con intenciones no deseadas.
“Me sorprende la cantidad de hombres que se acercan a mí. Y la verdad que me carga! Bueno, depende quién y de qué forma ja… gracias a este anillo puedo estar más tranquila. Tantas aventuras”, concluyó la modelo, dejando claro que su decisión de usar el anillo es una medida de precaución durante sus viajes.