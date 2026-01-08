Venezuela denuncia más de 100 muertos tras ataque de Estados Unidos y captura de Nicolás Maduro en Caracas

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, reportó que tras el ataque de Estados Unidos en Caracas, se han registrado 100 muertos y 100 heridos.

Durante su programa “Con el mazo dando”, Cabello criticó a los opositores del régimen y proporcionó detalles sobre el ataque, afirmando que “hasta ahora hay 100 fallecidos y otra cantidad parecida de heridos. Terrible el ataque contra nuestro país”. Según sus declaraciones, entre las víctimas se encuentran civiles que no estaban involucrados en el conflicto, incluyendo mujeres que se encontraban en sus hogares y que fueron alcanzadas por las bombas lanzadas durante la ofensiva.

La situación se desató el 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque que, según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resultó en la muerte de 80 personas. Cabello indicó que la mayoría de los fallecidos eran miembros de un grupo militar que defendía a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y que muchos de ellos eran de nacionalidad cubana.

El martes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizó un homenaje a los 24 soldados que perdieron la vida en el ataque. En respuesta a la situación, el Ministerio Público de Venezuela anunció que iniciará una investigación para esclarecer lo que han denominado “decenas de muertes”, cifra que continúan contabilizando.

Este ataque ha generado una fuerte condena por parte del gobierno venezolano, que lo califica como una agresión directa a su soberanía.