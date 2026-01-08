Presidente Boric celebra resultados de Encuesta Casen 2024 y destaca disminución de pobreza en Chile durante su gestión

El presidente Gabriel Boric destacó la disminución de la pobreza en Chile, según los resultados de la Encuesta Casen 2024, presentados hoy.

Durante la presentación de la Encuesta Casen 2024, el mandatario subrayó que los resultados reflejan una disminución de la pobreza en el país en todas sus dimensiones. La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, fue la encargada de dar a conocer los datos, pero antes, Boric enfatizó que la nueva metodología utilizada en esta encuesta, desarrollada por un panel de expertos independiente, establece estándares más rigurosos para medir la realidad social de Chile.

“La encuesta da cuenta de la disminución de la pobreza en nuestro país en todas sus dimensiones”, afirmó Boric, quien también destacó que estos resultados son el resultado de políticas públicas que han puesto a las personas en el centro y que han protegido a las familias en momentos de crisis económica. “Hoy permiten volver a avanzar”, agregó el presidente.

Boric también hizo hincapié en que, a pesar de los avances, aún hay muchas familias que enfrentan dificultades económicas. “No podemos nunca olvidarnos que en Chile sigue habiendo mucha gente, muchas familias que les cuesta llegar a fin de mes, muchas familias de clase media que viven con una tremenda incertidumbre e inseguridad y muchas familias que viven bajo la línea de la pobreza”, expresó.

El presidente se mostró orgulloso de que durante su gestión se haya logrado una disminución de la pobreza, mencionando que los resultados de la Encuesta Casen de 2022 y 2024 evidencian este progreso. “Gobernar con responsabilidad es medir bien, actuar con seriedad y hacerse cargo de los problemas con datos, con trabajo, con compromiso”, afirmó Boric, quien también subrayó la importancia de mantener estas políticas como una política de Estado, independientemente de los gobiernos de turno.

En el contexto de la presentación, el economista y el presidente electo se comprometieron a impulsar la productividad mediante cifras y planes concretos. Además, se abordaron otros temas relevantes, como la mejora en los resultados de la PAES en 23 de los 26 Servicios Locales, y se mencionaron preocupaciones sobre la percepción de justicia en el país, donde un 75% de la población considera que la falta de recursos económicos dificulta el acceso a la justicia.

