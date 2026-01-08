Mayte Rodríguez recuerda con emoción a su padrastro Roy Sothers y reflexiona sobre el duelo y la vida

El 5 de enero se cumplieron ocho meses del fallecimiento del cirujano Roy Sothers, esposo de la actriz Carolina Arregui, con quien compartió casi una década de matrimonio. En el programa “La última palabra” de Zapping TV, la actriz Mayte Rodríguez, hijastra de Sothers, recordó con emoción los últimos momentos que vivió junto a él y reflexionó sobre el impacto de su partida en la familia.

Rodríguez compartió que Sothers tuvo un fallecimiento repentino, describiendo que “fue todo de la noche a la mañana”. A pesar de la tristeza, destacó que el último fin de semana que pasaron juntos fue muy especial, lo que considera un regalo. “Tuvo un fin de semana muy lindo, cosa que se me hace súper generosa también para él. Entonces con ese regalo me quedo, de haberlo podido disfrutar el último mes mucho”, expresó.

La actriz también habló sobre cómo le gustaría que su familia sobrellevara el duelo, enfatizando la importancia de hablar sobre la muerte como parte de la vida. “Me cuesta acordarme del último momento, pero creo que es importante hablarlo. Creo que la muerte hay que empezar a mirarla como parte de la vida y pensar también qué es lo que a él le hubiera gustado que pasara con nosotros”, comentó.

Para Rodríguez, Sothers fue más que un padrastro; lo consideraba una figura fundamental en su vida. “Roy para mí es un segundo papá y desde el cielo espero que esté orgulloso de mí también”, afirmó, subrayando la huella que dejó en su familia.

Por su parte, Carolina Arregui ha estado lidiando con el duelo mientras continúa trabajando en la teleserie de Mega “Aguas de Oro”. Rodríguez destacó la fortaleza de su madre, quien se mantiene rodeada de amor y apoyo familiar. “Mi mamá tiene hijos, tiene nietos, está rodeada de amor, tiene motivos de sobra para echarle para adelante y ahí estamos, levantándola poco a poco”, indicó.

El emotivo segmento del programa fue compartido en redes sociales, donde Rodríguez también dejó un mensaje reflexivo: “Espero este mensaje con amor, les llegue a quienes puedan estar viviendo algo similar. La misma responsabilidad que tomamos cuando damos vida, es la que hay que tener con quienes nos la dieron”.