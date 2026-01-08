Camila Flores y Percy Marín confirman su separación tras años de matrimonio y inician proceso de divorcio

La separación entre Camila Flores y Percy Marín ha sido confirmada, con ambos iniciando trámites de divorcio tras una crisis interna.

La ruptura de la relación entre Camila Flores, senadora electa por el Distrito 6 de la Región de Valparaíso, y Percy Marín, ex consejero regional de Valparaíso, se hizo pública esta semana a través del portal Pura Noticia. Según el medio, la decisión de separarse se tomó después de semanas de tensiones y se intensificó tras una discusión que tuvo lugar el 9 de diciembre en su departamento en Viña del Mar. Desde ese momento, la separación ha sido considerada definitiva por su círculo cercano.

Camila Flores ha sido una figura prominente en el partido Renovación Nacional, destacándose por su reciente elección como senadora, lo que ha aumentado su visibilidad en la política chilena. Por su parte, Percy Marín ha tenido una carrera centrada en el ámbito regional, donde ha enfrentado diversas contiendas electorales, incluida una reciente derrota que coincidió con el ascenso político de su esposa.

La relación entre Flores y Marín comenzó en 2009, durante la campaña presidencial de Sebastián Piñera, y desde entonces han sido vistos como un equipo político cohesionado, compartiendo agendas y enfrentando juntos desafíos en el ámbito político. A lo largo de los años, su vida personal y profesional se entrelazó, lo que les permitió construir una imagen de unidad ante sus adversarios.

A pesar de su éxito como pareja en el ámbito político, el desgaste en su relación se hizo evidente en las últimas campañas electorales, especialmente tras el triunfo de Flores como senadora. Con la separación ahora confirmada, el entorno de ambos ha indicado que buscan proteger su privacidad en este nuevo capítulo de sus vidas.