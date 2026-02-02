Mujer baleada mientras cerraba local en Independencia: Ataque directo revive incidente similar ocurrido en 2024

Una mujer de nacionalidad peruana fue víctima de un ataque armado en la comuna de Independencia durante la noche del viernes, cuando se encontraba cerrando un minimarket. El incidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas en la intersección de calle Colón con Echazarreta, donde dos individuos dispararon en cinco ocasiones, hiriendo a la mujer.

Según el fiscal Esteban Silva, de la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), la víctima, que tiene aproximadamente 35 años y reside en Chile con situación migratoria regular, está siendo atendida en un centro asistencial y se encuentra fuera de peligro. El fiscal indicó que “vinieron directamente a atacarla. Estaba sola al momento del ataque”.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) también está involucrada en la investigación del caso. El subcomisario Manuel Arévalo mencionó que en el mismo lugar se registró un incidente similar en 2024, donde otra persona fue atacada.

Las autoridades continúan investigando el ataque, que ha generado preocupación en la comunidad debido a la violencia en la zona. La Fiscalía y la PDI están trabajando conjuntamente para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este acto delictivo.