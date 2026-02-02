Codina defiende continuidad de las 40 horas y destaca esfuerzo financiero para apoyar a mipymes en su implementación

A casi un año de dejar la alcaldía de Puente Alto, el exalcalde Germán Codina ha vuelto a la escena política como uno de los principales voceros de José Antonio Kast en la recta final de la campaña presidencial. En una entrevista con BioBioChile, Codina analizó el desempeño de Kast en el reciente debate de Anatel, abordó los cuestionamientos que han surgido en la última semana y aclaró las principales definiciones programáticas del candidato republicano.



Codina defendió la actuación de Kast en el debate, señalando que, a pesar de la “forma agresiva” que atribuyó a la candidata Jeannette Jara, el candidato logró despejar las dudas sobre supuestas inconsistencias en su discurso.

En relación a un error en la cifra de homicidios mencionada por Kast, Codina insistió en que “no existe ninguna mala intención” y que el lapsus fue corregido de inmediato.

Sobre la revisión de condenas por violaciones a los derechos humanos, Codina enfatizó que “no se va a perdonar ninguna condena ni se va a indultar a violadores o pedófilos”. También negó que existan inconsistencias respecto a la Ley de 40 Horas, asegurando que la norma se mantendrá vigente y que se implementará un esfuerzo financiero adicional para aliviar los costos de las micro y pequeñas empresas (mipymes).

Codina también criticó la situación económica que heredará el próximo Gobierno, calificando de “escándalo” la situación en el área de Vivienda. Afirmó que Kast está dispuesto a realizar los gestos democráticos necesarios tras el balotaje y que un eventual gabinete podría ser amplio, destacando que el candidato “ha demostrado madurez y evolución política”.

En cuanto a su futuro político, Codina, quien dejó Renovación Nacional, descartó aspiraciones inmediatas a un cargo, aunque se mostró disponible para colaborar con un Gobierno de Kast.

Respecto a su sucesor en Puente Alto, Matías Toledo, Codina lo acusó de retrasar pagos de cotizaciones y de realizar desvinculaciones por “persecución política”, lo que ha afectado a trabajadores y profesores del municipio.

En el debate de Anatel, Codina destacó que Kast mostró liderazgo y convicción en un programa que busca enfrentar la delincuencia, mejorar el empleo y consolidar políticas sociales. Afirmó que el candidato logró desmontar la narrativa de la ultraizquierda, demostrando que hay un programa de Gobierno consistente.

Codina también se refirió al error en la cifra de homicidios, defendiendo que fue un lapsus corregido rápidamente y que no hay mala intención detrás de ello.

En cuanto a la Ley de 40 Horas, Codina reiteró que no se tocará, aunque se buscarán formas de beneficiar a las mipymes que enfrentan altos costos debido a su implementación.

Sobre el escenario post-electoral, Codina expresó que Kast está dispuesto a realizar gestos democráticos y que espera que Jara, en caso de perder, también lo haga.

Finalmente, Codina se mostró abierto a colaborar en un futuro Gobierno de Kast, aunque actualmente se siente satisfecho con su rol como independiente y su trabajo en el ámbito privado, que incluye iniciativas sociales en educación y salud.

En cuanto a la gestión de Toledo, Codina criticó su enfoque en la política y la falta de continuidad en programas sociales, señalando que la administración actual ha perjudicado a los trabajadores de la educación en Puente Alto.