Fallece Peter Greene, actor de Pulp Fiction y La Máscara, a los 60 años, encontrado en su departamento

El actor Peter Greene, conocido por su papel de Zed en la icónica película Pulp Fiction, fue hallado sin vida en su departamento a la edad de 60 años.

La noticia fue reportada este sábado por el Daily News, que citó a Gregg Edward, representante de Greene durante más de una década, quien confirmó que la familia del actor había sido notificada sobre su fallecimiento.

Según el medio, un vecino descubrió el cuerpo de Greene tras varios días de escuchar música navideña proveniente de su hogar. Este vecino relató que el actor estaba tendido en el suelo, boca abajo, con heridas en la cara y sangre alrededor. La policía no ha encontrado indicios inmediatos que sugieran un crimen, aunque se ha señalado que Greene tenía un historial documentado de consumo de drogas. En una entrevista con la revista Premier, el actor había hablado abiertamente sobre su lucha contra la adicción en la década de 1990.

Edward describió a Greene como “una persona única” y uno de “los actores de carácter más brillantes del planeta”, destacando su gran corazón y su preocupación por los demás. Greene también es recordado por su actuación en La Máscara, donde dejó una huella significativa en la industria del cine.

La muerte de Peter Greene ha conmocionado a sus seguidores y colegas, quienes lo recordarán por su talento y su contribución al cine. Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre la causa de su muerte.