Kast responde a Vallejo: “Tuvieron cuatro años para propaganda, ahora respeten la democracia y dejen votar libremente”

El candidato presidencial del partido Republicano, José Antonio Kast, ha criticado fuertemente al Gobierno de Chile tras las declaraciones de la ministra vocera, Camila Vallejo, quien calificó como una “falta de respeto” el comentario de que “Chile se cae a pedazos”.

La controversia se originó en el contexto del recorte presupuestario de 6.000 millones de dólares que fue anunciado por el equipo de Kast. Vallejo exigió transparencia respecto a los recortes, especialmente después de que el senador electo Rodolfo Carter afirmara que no se detallarán las partidas que serán eliminadas, argumentando que esto podría “paralizar el país al día siguiente”.

En respuesta a estas críticas, Kast instó al Gobierno a mantener silencio hasta el domingo, permitiendo así que los ciudadanos voten libremente. A través de su cuenta en X, el exdiputado expresó: “Yo le pido que por respeto al país, el Gobierno se quede en silencio hasta el domingo y permita que los chilenos voten libremente”. Además, enfatizó que “tuvieron cuatro años para hacer propaganda, hoy es tiempo de respetar la democracia”.

Este intercambio de declaraciones se intensificó después de que Kast, el pasado jueves, arremetiera contra el Ejecutivo, afirmando: “Lo más increíble es que este Gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien. No tuvo pandemia, no tuvo un estallido, prometió solucionar todo y lo destruyó todo”.

La tensión entre el candidato y el Gobierno se produce en un momento crucial de la campaña electoral, donde las posturas sobre la gestión del Ejecutivo y la situación del país son temas centrales en el debate público.