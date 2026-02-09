Detienen a segundo implicado en homicidio calificado tras atropello de jóvenes en scooter en Huechuraba

Este lunes, se confirmó la detención de una segunda persona implicada en el atropello mortal de dos jóvenes que se trasladaban en scooter en Huechuraba, Región Metropolitana, ocurrido la madrugada del sábado.

La Fiscalía Centro Norte, junto a Carabineros del OS9, revelaron que el incidente no fue un simple accidente de tránsito, sino que se clasifica como un homicidio calificado. La primera detención se produjo horas después del atropello, cuando el conductor del vehículo fue arrestado por homicidio calificado, conducción en estado de ebriedad y por no prestar ayuda a las víctimas.

El teniente Joaquín Zúñiga, oficial de ronda de Santiago Norte, informó que el detenido, un hombre de 24 años, intentó huir del lugar, abandonando su automóvil y sin ofrecer asistencia a los heridos. Tras su captura, un alcotest reveló que tenía 1,90 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que confirma su estado de ebriedad al momento del incidente. En la audiencia de formalización, el tribunal determinó que su libertad representaba un peligro para la seguridad pública, por lo que se le decretó prisión preventiva.

El fiscal Óscar Bermudez explicó que el atropello se originó tras una discusión entre los ocupantes de los scooters y dos peatones. Según el fiscal, “cuatro personas se trasladaban en unos scooters cuando en sentido contrario pasan dos personas a pie, los cuales les gritan algo”. Esta confrontación verbal llevó a que uno de los ocupantes de los scooters empujara al detenido. Posteriormente, el vehículo que lo transportaba pasó a alta velocidad por Camino El Roble, atropellando a los dos jóvenes, quienes lamentablemente fallecieron en el lugar.

Las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles de este trágico suceso, que ha conmocionado a la comunidad local.