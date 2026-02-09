Encuesta ofrece panorama alentador en materia de contratación de profesionales

Un sondeo de la consultora Robert Half reveló que el 57% de las empresas está realizando contrataciones actualmente, lo que confirma una dinámica del mercado laboral en el comienzo de 2026.

Los ejecutivos y tomadores de decisiones encuestados revelaron también que el 55% de esas nuevas contrataciones son para cubrir vacantes por renuncia y el 50% lo está haciendo para aumentar el número de trabajadores por expansión del negocio. En tanto, un 20% está contratando para reemplazar trabajadores despedidos.

Finalmente, la amplia mayoría de las empresas consultadas aseguró estar contratando profesionales bajo la modalidad con contrato permanente (80%). A su vez, un 40% lo hace bajo la modalidad temporal, para proyectos específicos y un 10% de modo freelance.

¿Qué están reflejando las cifras?

Las cifras están mostrando que las empresas salen a contratar para reponer talento perdido y para engrosar la plantilla ante aumento de la carga laboral o por nuevos negocios. Y ante despidos, la gran mayoría no vuelve a contratar.

Y entre las contrataciones, la tendencia a optar por contratos indefinidos sigue siendo la principal. Pero hay una tendencia a apostar por plazos definidos. “Para las empresas es una alternativa cuando se trata de proyectos nuevos o con plazos específicos. Y para los profesionales, una oportunidad de mantenerse activos, ganara experiencia y también mostrar su valor ante la posibilidad de quedarse trabajando después del plazo estipulado en un principio”, explicó el director asociado de Robert Half Chile, Caio Arnaes.

Según datos de la última edición de la Guía Salarial elaborada por la consultora, puestos para cargos ligados a tecnología, servicios financieros, ingeniería, ventas, marketing, entre otros, destacan entre los más demandados, tanto para contrataciones permanentes como temporales.

“Cada empresa que está contratando, según sus necesidades y posibilidades, está buscando a los mejores profesionales. Las oportunidades están y quienes están buscando empleo deben considerar que, para ser candidatos con más posibilidades, deben fortalecer sus habilidades permanentemente”, concluyó Arnaes.

El último dato de desocupación nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se ubicó en 8% en el trimestre octubre-diciembre de 2025. Es el menor nivel de desempleo en el país de los últimos 12 meses, aunque permanece en niveles altos según los especialistas.