Kim Jong-un refuerza su compromiso con el Ejército norcoreano antes del Congreso clave que definirá su estrategia militar y política

El líder norcoreano, Kim Jong-un, anunció su intención de reforzar aún más las capacidades de su ejército en un evento previo al Congreso del Partido que se celebrará a finales de este mes, según informó la agencia estatal de noticias KCNA. Durante una ceremonia con motivo del 78 aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea, Kim destacó que los próximos cinco años, que serán delineados en el noveno Congreso, verán un fortalecimiento del papel del ejército en la defensa del país.

“Los próximos cinco años que serán trazados por el noveno Congreso del Partido serán años en los que el papel destacado de nuestro Ejército (…) se verá aún más reforzado”, declaró Kim Jong-un. Aunque no proporcionó detalles específicos sobre las nuevas capacidades militares, el Congreso anterior, realizado en 2021, había revelado planes ambiciosos, incluyendo el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear, misiles balísticos intercontinentales (ICBM) de combustible sólido y satélites espía.

Uno de los proyectos más destacados es el ICBM Hwasong-20, considerado el misil balístico intercontinental más potente de Corea del Norte, diseñado para llevar múltiples ojivas nucleares, aunque su prueba aún está pendiente.

Un aspecto notable de su discurso fue la omisión de menciones directas a Estados Unidos y Corea del Sur, lo que genera incertidumbre sobre la dirección de la política exterior de Pyongyang hacia estos países, especialmente en el contexto del fortalecimiento de las relaciones con Rusia. Algunos analistas sugieren que el Congreso podría reafirmar la postura de Corea del Norte hacia Seúl como un “Estado hostil”, mientras que existe la posibilidad de que se mantenga una limitada apertura al diálogo con Washington.

Además, Kim Jong-un hizo referencia a las fuerzas desplegadas en el extranjero, lo que se interpreta como una alusión al apoyo militar que Corea del Norte ha proporcionado a Rusia en el conflicto en Ucrania. Este contexto sugiere que el régimen de Pyongyang está buscando consolidar su posición militar y política en un entorno internacional cada vez más complejo.