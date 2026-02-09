Aporte Familiar Permanente: ¿Cuáles son los requisitos para recibir más de un pago del exBono Marzo este 2023?

A partir del 16 de febrero, se iniciará el pago del Aporte Familiar Permanente, anteriormente conocido como el exBono Marzo, un beneficio anual destinado a las familias de menores ingresos en Chile.

Este aporte consiste en la entrega de $66.834 por cada carga familiar, aunque el monto puede ser mayor en ciertos casos, dependiendo del tramo al que pertenezca la familia. Este beneficio es parte de las políticas del Estado chileno para apoyar a las familias más vulnerables.

Según la información oficial, los beneficiarios del exBono Marzo pueden recibir más de un pago si tienen múltiples cargas familiares registradas, ya sea para la Asignación Familiar o como causantes del Subsidio Único Familiar. Sin embargo, las familias que pertenecen al Subsistema de Seguridades y Oportunidades o a Chile Solidario recibirán un solo bono por cada grupo familiar.

Para acceder a este beneficio, los trabajadores dependientes deben acreditar sus cargas familiares en la Caja de Compensación de su empresa o en el Instituto de Previsión Social (IPS) si no están afiliados a una caja. Los trabajadores independientes y pensionados deben realizar el trámite en el IPS o en su entidad pagadora. Los funcionarios públicos gestionan este proceso directamente en su institución empleadora. Los trámites pueden realizarse de manera presencial en ChileAtiende o en las Cajas de Compensación, así como de forma online a través de la Sucursal Virtual.

Los requisitos para recibir el Aporte Familiar Permanente son claros: se pagará automáticamente a aquellos beneficiarios que cumplan con alguna de las siguientes condiciones: tener una carga familiar o persona acreditada que, al 31 de diciembre de 2025, haya dado derecho a cobrar el Subsidio Familiar o Maternal, o la Asignación Familiar o Maternal; o formar parte de un grupo familiar que, al 31 de diciembre de 2025, pertenecía a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

Este beneficio es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las familias más necesitadas en el país, proporcionando un apoyo económico significativo en momentos de dificultad.