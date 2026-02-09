Boda en el Super Bowl: el medio tiempo se convierte en escenario de un enlace matrimonial real y simbólico

Durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, celebrado este domingo, se llevó a cabo una boda en el escenario, confirmada como una unión real por el representante de Bad Bunny a la revista Variety. Este evento se desarrolló en el marco de la actuación del artista puertorriqueño, quien se convirtió en el primer intérprete en presentar un repertorio completamente en español en la historia del Super Bowl.

La ceremonia matrimonial tuvo lugar en uno de los escenarios más vistos de Estados Unidos, lo que la convierte en un momento significativo no solo por su visibilidad, sino también por su simbolismo. Se presume que la pareja que contrajo matrimonio estaba compuesta por un migrante y un estadounidense, lo que representa un mensaje de diversidad y unidad en un país caracterizado por su multiculturalidad. Este acto se interpretó como una forma de protesta silenciosa que resonó entre los espectadores.

Bad Bunny, conocido por su estilo innovador y su conexión con la cultura latina, ofreció una actuación que incluyó elementos representativos de su Puerto Rico natal. En el espectáculo, también participaron otros artistas destacados como Cardi B, Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, y se llevaron a cabo actuaciones sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes se unieron a Bad Bunny en el escenario durante este evento histórico.

El Super Bowl, que es uno de los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos, no solo se caracteriza por el fútbol americano, sino también por su espectáculo de medio tiempo, que atrae a millones de espectadores a nivel mundial. La inclusión de una boda en este contexto ha generado un gran interés y ha sido vista como un hito en la representación de la diversidad cultural en la música y el entretenimiento.