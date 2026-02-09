Legislación busca endurecer estándares de seguridad en turismo aventura tras trágico accidente en Bungee en Cajón del Maipo

La Comisión de Economía del Senado chileno ha comenzado a discutir un proyecto de ley que busca establecer medidas de seguridad más estrictas para los servicios de turismo aventura, en respuesta a un aumento en los accidentes fatales en este sector. La iniciativa, que se encuentra en su segundo trámite legislativo, se reanudará tras el receso legislativo.

La propuesta surge tras la trágica muerte de Diego Albornoz Coronado, un joven de 23 años que falleció en febrero de 2024 mientras realizaba un salto de bungee en el Cajón del Maipo. La investigación reveló que su muerte fue consecuencia de la negligencia del instructor, quien no contaba con la experiencia ni los permisos necesarios, y que no instaló adecuadamente el arnés de seguridad.

El proyecto de ley ha sido modificado significativamente en la Cámara Baja, donde se aprobó una indicación sustitutiva del Ejecutivo. Esta modificación establece que el Servicio Nacional de Turismo deberá otorgar un distintivo denominado “Sello R” a los prestadores de servicios turísticos que estén debidamente inscritos en el Registro Nacional de Clasificación. Además, estos prestadores deberán exhibir el sello de calidad turística en un lugar visible de sus instalaciones y en sus vestimentas institucionales, facilitando así su identificación por parte de los clientes.

La normativa también obligará a los operadores de turismo aventura a inscribirse en el registro correspondiente para poder operar, lo que estará sujeto a la verificación del cumplimiento de los estándares de seguridad que se establecerán mediante reglamento. Asimismo, se contemplan sanciones para aquellos que no cumplan con la inscripción o con los estándares de seguridad, incluyendo multas en Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por proporcionar información falsa o adulterada a las autoridades.

El proyecto prevé la clausura temporal de los establecimientos que clasifiquen sus servicios de manera incorrecta o que no cumplan con las obligaciones de registro y seguridad. En caso de reincidencia, se podrá decretar la clausura definitiva del establecimiento.

El senador Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Economía, destacó la importancia de esta legislación, recordando otros accidentes fatales ocurridos en el pasado, como el de un grupo de jóvenes extranjeros en Torres del Paine. Por su parte, el diputado Jorge Guzmán, uno de los autores de la norma, enfatizó la necesidad de endurecer los estándares de seguridad en el turismo aventura, dado el aumento de incidentes relacionados.

La madre de Diego Albornoz, Paola Coronado, hizo un llamado a la celeridad en la legislación, subrayando que Chile se posiciona como un destino líder en turismo aventura y que es crucial profesionalizar los servicios ofrecidos en este ámbito. El subsecretario de Turismo (s) Felipe Abarca indicó que ya se estaban realizando cambios reglamentarios antes del accidente, y que se están actualizando las normas técnicas necesarias.

Nelson Valencia, vicepresidente de la Federación Nacional de Guías de Turismo, explicó que actualmente hay más de mil guías registrados, pero muchos más operan de manera informal, lo que representa un riesgo significativo en un sector donde la seguridad es primordial.