Impacto en redes: seguidores indignados por la sorpresiva eliminación de Junior Playboy en El Secreto Final

El episodio 13 de “El Secreto Final” ya está disponible en YouTube, donde se reveló al nuevo eliminado del reality show conducido por Diego González. En esta entrega, Junior Playboy fue el participante que dejó el programa tras recibir la menor cantidad de votos, lo que generó reacciones encontradas entre los seguidores del formato.

Durante el episodio, Junior Playboy, quien había sido objeto de críticas por su comportamiento, fue acusado por Marcianekelo de “falta de respeto” por masturbarse frente a él. Además, Flaitiano votó en su contra, lo que llevó a Junior a expresar que su compañero solo “da luz donde hay oscuridad”. La salida de Junior se mostró en el programa, donde se le vio recogiendo sus pertenencias para abandonar el reality.

En una llamada posterior a su eliminación, Junior Playboy comentó: “Me acabo de ir eliminado en el reality de YouTube. La verdad de las cosas, venía a subirle el pelo para que tengan audiencia”. También mencionó que muchos votaron en su contra con la intención de aparecer en los medios y generar conversación. A pesar de su salida, agradeció la experiencia vivida y describió al Tío René como un personaje “maravilloso”.

La decisión de eliminar a Junior Playboy no fue bien recibida por algunos espectadores, quienes expresaron su descontento en los comentarios del video. Francisco Huaiquipán, otro de los participantes, fue uno de los más criticados, siendo calificado de “planta” por los fans del programa. En solo ocho horas, el capítulo 13 de “El Secreto Final” alcanzó las 159 mil visitas, reflejando el interés del público por el desenlace de esta temporada.