Pangal Andrade y su equipo de “El Clan” enfrentarán formalización por uso ilegal de fuego en Parque Nacional Hornopirén

Este miércoles, el Tribunal de Garantía de Hualaihué llevará a cabo la audiencia de formalización contra siete integrantes del programa de televisión “El Clan”, quienes están acusados de uso ilícito de fuego en el interior del Parque Nacional Hornopirén.

Los imputados en este caso son Pangal Andrade, Lorenzo Andrade, Diego Astorga, Alejandro Astorga, Chagual Orrego, Benjamín Araya y Carolina Mery. La audiencia está programada para comenzar a las 10:45 horas.

La investigación se originó en marzo del año pasado, cuando el equipo del programa intentó grabar un episodio centrado en los paisajes naturales de Chile. Según información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), se iniciaron gestiones para obtener los permisos necesarios para el ingreso al parque. Sin embargo, Conaf indicó que, a pesar de las consultas iniciales, no hubo más comunicación con la producción, lo que resultó en la negativa de autorización para ingresar y grabar en el área protegida.

A pesar de la falta de permisos, los miembros del programa habrían accedido al Parque Nacional Hornopirén por rutas no habilitadas, utilizando drones y encendiendo una fogata, antes de abandonar el lugar en un helicóptero. Estas acciones llevaron a la denuncia por uso ilícito de fuego en un área silvestre protegida, ya que la normativa vigente prohíbe encender fuego o utilizar fuentes de calor en estos espacios, salvo en lugares autorizados y señalizados por la autoridad competente.

La alcaldesa de Hualaihué, Cristina Espinoza, se pronunció sobre el incidente, calificando a los involucrados como “personas irresponsables” y expresando su preocupación por la falta de fiscalización en las zonas protegidas. Las sanciones por el uso ilícito de fuego en parques nacionales pueden incluir multas económicas y, en caso de reincidencia o antecedentes penales, penas de cárcel, de acuerdo con la legislación que regula las áreas silvestres protegidas en Chile.