Alberto Larraín pide respeto tras su arraigo nacional y responde brevemente a la prensa al salir del Centro de Justicia

Alberto Larraín, cofundador de ProCultura, fue abordado por la prensa al salir del Centro de Justicia tras el decreto de su arraigo nacional.

El cofundador de la fundación ProCultura, Alberto Larraín, se enfrentó a una intensa cobertura mediática al abandonar el Centro de Justicia, donde se dictó su arraigo nacional. Este hecho se produce tras cuatro días de formalización en el marco del Caso ProCultura, que ha generado gran interés público. A pesar de la expectación, Larraín optó por no realizar declaraciones extensas, limitándose a pedir respeto por su situación personal y familiar.

Al ser consultado sobre el dinero no ejecutado en un programa de prevención del suicidio, Larraín comentó: “Les pido respeto, me voy a ir a juntar con mi familia. Todo quedó explicado en la audiencia, pueden buscarlo en los audios”. Además, enfatizó que la cobertura mediática ha causado un daño considerable, solicitando nuevamente respeto por su familia y reiterando que toda la información relevante fue presentada durante la audiencia.

Larraín, quien también es ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII), hizo alusión a una supuesta trampa por parte del Partido Comunista, sugiriendo que la mayoría de los funcionarios involucrados pertenecen a esa agrupación política.

El Séptimo Juzgado de Garantía ha impuesto el arraigo nacional como medida cautelar, lo que significa que Larraín deberá permanecer en el país mientras avanza la investigación.

