Keir Starmer inicia proceso para despojar a Peter Mandelson de su título de Lord por vínculos con Jeffrey Epstein

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha iniciado el proceso para despojar al exministro laborista Peter Mandelson de su título de ‘lord’ y su asiento vitalicio en la Cámara de los Lores, tras revelaciones sobre sus vínculos con el convicto pederasta Jeffrey Epstein.

Durante la reunión semanal del Gobierno, Starmer expresó que Mandelson ha “defraudado” al Reino Unido, según un comunicado de su oficina en Downing Street. Este escándalo se intensificó después de que se conociera que Mandelson, quien fue embajador británico en Washington hasta su destitución el año pasado, envió documentos confidenciales del Gobierno a Epstein, quien falleció en agosto de 2019 mientras cumplía condena en Estados Unidos.

Un portavoz de Downing Street indicó que Starmer ha solicitado a los funcionarios que preparen la legislación necesaria para retirar el título nobiliario de Mandelson “lo antes posible”. El primer ministro calificó de “vergonzoso” el supuesto envío de correos electrónicos sobre asuntos gubernamentales sensibles a Epstein, y comunicó a su gabinete que Mandelson ya no debería ser miembro de la Cámara de los Lores ni utilizar su título.

Starmer también ha pedido una revisión exhaustiva de la información relacionada con el contacto de Mandelson con Epstein durante su tiempo como ministro de Empresa entre 2008 y 2010, así como durante su mandato como comisario europeo de Comercio entre 2004 y 2008. El primer ministro enfatizó la necesidad de actuar con rapidez en este asunto.

Recientes documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de EE.UU. revelan que Mandelson proporcionó material a Epstein mientras formaba parte del Gobierno laborista de Gordon Brown. En una declaración, Mandelson afirmó: “I was kept separate from what he was doing in the sexual side of his life” (Fui mantenido separado de lo que él hacía en el lado sexual de su vida), sugiriendo que su orientación sexual lo excluyó de las actividades ilícitas de Epstein.

La Policía Metropolitana de Londres ha confirmado que está investigando informes sobre supuesta “mala conducta en un cargo público” en relación con las acusaciones de que Mandelson filtró información sensible a Epstein. En un intento de evitar más vergüenza al Partido Laborista, Mandelson anunció su salida del partido el pasado domingo.

Los correos electrónicos revelados indican que Epstein realizó pagos a Mandelson por un total de 75.000 dólares en tres transacciones entre 2003 y 2004. Además, se sugiere que Mandelson propuso a Epstein en 2009 presionar al Gobierno británico sobre un impuesto relacionado con las bonificaciones de los banqueros. Un correo electrónico de Epstein, fechado el 15 de diciembre de 2009, preguntaba: “¿Existe alguna posibilidad real de que el impuesto se aplique solo a la parte en efectivo de las bonificaciones de los banqueros?” A lo que Mandelson respondió: “Estoy intentando enmendar esto”.