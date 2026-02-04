“Mono Sánchez denuncia robo a plantel femenino de Coquimbo Unido: “Rata inmunda, ladrón de mierda” en Instagram

Diego “Mono” Sánchez, exfutbolista y actual comentarista, denunció un robo que afectó al plantel femenino de Coquimbo Unido mientras entrenaba en la playa La Herradura.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Sánchez mostró el momento en que un individuo, aprovechando la distracción del equipo, sustrajo varias mochilas de las jugadoras. El ladrón huyó rápidamente en un vehículo, lo que generó la indignación del exguardameta, quien expresó su frustración con un contundente mensaje: “Esta rata inmunda, ladrón de mierda, le robó las mochilas a jugadoras del plantel femenino de Coquimbo mientras entrenaban. El auto, cómplice clarito”.

El robo ocurrió el pasado 3 de enero por la mañana, y desde el club Coquimbo Unido se ha hecho un llamado a la comunidad para que aporte cualquier información que pueda ayudar a identificar al responsable y, si es posible, recuperar las pertenencias robadas. La situación ha generado un fuerte impacto en el equipo y sus seguidores, quienes han mostrado su apoyo a las jugadoras afectadas.

El club ha instado a quienes tengan datos sobre el incidente a comunicarse con las autoridades, enfatizando la importancia de la colaboración ciudadana en la resolución de este tipo de delitos.