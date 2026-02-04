Fiebre de Baile regresa con su segunda temporada el 2 de marzo: todos los detalles sobre su esperado estreno

Este miércoles 4 de febrero se llevará a cabo la gran final de «Fiebre de Baile», un programa de Chilevisión que ha destacado como uno de los grandes éxitos del verano. A pesar de una baja inesperada entre los participantes, el canal ha decidido asegurar la continuidad del programa con una nueva temporada, que ya tiene fecha de estreno confirmada.

Julio César Rodríguez, director de programación de Chilevisión, anunció que «Fiebre de Baile 2» se estrenará el lunes 2 de marzo, justo después de la finalización de la temporada de festivales de verano. “El último día de festival será el domingo 1 de marzo, y al día siguiente partimos con la segunda temporada del programa”, declaró Rodríguez en una entrevista con Red de Noticias.

El canal ha tenido buenos resultados de sintonía con el estelar, lo que ha motivado a acelerar los planes para su segundo ciclo. Durante las próximas semanas, Chilevisión continuará enfocándose en una programación centrada en espectáculos en vivo, incluyendo eventos destacados como el Vibra Fest de Parral, el Festival de la Patagonia en Coyhaique y el Festival de Limache. Además, se llevará a cabo el Festival de la Comedia, programado para los días 21, 22, 23, 27 y 28 de febrero, así como el 1 de marzo de 2026, que marcará el cierre de la parrilla estival antes del regreso de «Fiebre de Baile».

Con este anuncio, Chilevisión busca mantener el impulso de uno de sus formatos más exitosos, prometiendo una nueva temporada que no solo renovará su elenco, sino que también tiene como objetivo seguir liderando en el ámbito del entretenimiento en la televisión chilena.