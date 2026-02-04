EBCO Energía avanza en su proyecto de parque solar de US$125 millones en Casablanca tras recibir permiso ambiental

EBCO Energía ha obtenido la aprobación ambiental para el desarrollo del “Parque Solar Alicanto”, un proyecto que requerirá una inversión de aproximadamente 125 millones de dólares y se ubicará en la comuna de Casablanca, en la región de Valparaíso.

Este parque solar contará con una capacidad instalada de 70 megavatios (MW), que se logrará mediante la instalación de 143.808 paneles solares, cada uno con una capacidad de 600 Watts. La energía generada será gestionada a través de 16 inversores centrales, que permitirán optimizar la conversión de energía solar en electricidad.

Además, el proyecto incluye la construcción de una línea eléctrica de alta tensión de 2,71 kilómetros, que conectará el parque a la Subestación Nueva Casablanca. También se implementará un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS), diseñado para acumular la energía generada durante el día y facilitar su uso en momentos de mayor demanda.

EBCO Energía ha señalado que se espera que la fase de construcción del parque solar genere hasta 365 empleos, lo que representa un impacto positivo en la economía local durante el desarrollo del proyecto.