Caso ProCultura: la Fiscalía no logra demostrar delitos y el tribunal decreta arraigo nacional para los imputados

El Séptimo Juzgado de Garantía de Chile ha decidido imponer medidas cautelares de arraigo nacional a cuatro imputados en el Caso ProCultura, tras una serie de formalizaciones que se llevaron a cabo en los últimos días. La medida afecta a Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, quienes no enfrentarán prisión preventiva, a diferencia de lo solicitado por la Fiscalía.

El juez Patricio Álvarez argumentó su decisión en que la Fiscalía, representada por Cristián Aguilar, no logró demostrar los delitos que se les imputaban, presentando además antecedentes contradictorios. El magistrado también destacó que no se comprobó que los imputados tuvieran la intención de defraudar al Fisco, y que ninguno de ellos representaba un peligro para la sociedad, lo que llevó a optar por el arraigo nacional en lugar de la prisión preventiva.

Esta resolución se suma a la medida adoptada el pasado domingo para Gabriel Prado, quien también está vinculado al caso y fue contratado por el Gobierno Regional para colaborar con el programa de prevención del suicidio “Quédate”. La decisión del tribunal se enmarca en un contexto donde se han planteado serias dudas sobre la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía.

En otro ámbito, el ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII) ha señalado que su salida del cargo se debió a una supuesta trampa tendida por el Partido Comunista, afirmando que “los funcionarios son la mayoría del PC”.

Por otro lado, en el ámbito internacional, Israel y Hamás se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego, en medio de un aumento de los ataques a civiles, incluyendo a niños. En el ámbito económico, se ha registrado una baja en los precios del salmón atlántico debido a un incremento en la oferta.

Finalmente, el senador que forma parte de la Comisión de Relaciones Exteriores ha expresado su apoyo a la nominación de Michelle Bachelet, aunque también ha criticado la forma en que el Gobierno realizó el anuncio. En el sector vitivinícola, una viña chilena ha acordado la adquisición de una icónica marca francesa, fortaleciendo así su presencia en el mercado internacional.