Encuentro helado: Alexander Israel revela la falta de comunicación con su padre Mauricio en tenso juicio familiar

Alexander Israel, hijo del periodista Mauricio Israel, compartió detalles sobre la tensa audiencia judicial que tuvo con su padre, donde la falta de comunicación fue notable.

En una reciente aparición en el programa “Hay que decirlo”, Alexander, de 25 años, describió el encuentro como frío y distante, señalando que su padre nunca le dirigió la palabra ni hizo contacto visual durante la audiencia. Este comportamiento le causó sorpresa y desilusión, ya que esperaba al menos un gesto humano en un contexto tan delicado. Según sus palabras, la situación se sintió más como un conflicto entre desconocidos que como un intento de resolver diferencias familiares.

Uno de los momentos más críticos de la audiencia ocurrió cuando Mauricio Israel responsabilizó a su hijo por su actual falta de empleo. Alexander relató que su padre utilizó su cesantía como un argumento en su contra durante el proceso judicial, sin asumir ninguna responsabilidad económica o afectiva. En respuesta a una pregunta del conductor Nacho Gutiérrez sobre si hubo algún tipo de contacto durante el juicio, Alexander fue claro: “En lo absoluto, nada, de nada. Fue un juicio en el cual no me dirigió la palabra en absoluto, y solo en un momento habla en toda la audiencia, donde él dice que está en una condición muy precaria supuestamente”.

El joven también mencionó que su padre no respondió a un mensaje en el que su madre, Sara Israel, le comunicaba que se había graduado, lo que subraya la falta de comunicación y conexión entre ellos. Para Alexander, la situación actual refleja un quiebre profundo en la relación con su padre, afirmando que cualquier intento de reconciliación parece más distante que nunca. “Lo que yo entendí es que por yo haber salido en televisión, él se quedó sin trabajo”, concluyó, dejando entrever la complejidad de su relación familiar en medio de este conflicto judicial.