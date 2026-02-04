Gran final de ”Fiebre de Baile”: Conoce el espectacular premio de $20 millones y viaje internacional para el ganador

Este miércoles 4 de febrero, el Movistar Arena será el escenario de la gran final de “Fiebre de Baile”, uno de los programas más populares de la televisión chilena en los últimos tiempos.

En esta emocionante instancia, solo seis participantes se enfrentarán en una competencia que promete ser repleta de glamour y talento. El público tendrá un papel crucial, ya que será el encargado de decidir quién se alzará con el título de campeón o campeona de esta primera temporada. Diana Bolocco, conductora del programa, destacó en el episodio del lunes que “la excelente noticia es que ustedes, el público, van a elegir al gran ganador”. Además, instó a los espectadores a “organizarse desde ya para defender y apoyar a quienes ustedes creen merecedores del título”.

El premio para el ganador incluye una experiencia de viaje internacional con Masai Travel, que abarca una estadía en un hotel de cinco estrellas y la opción de llevar un acompañante. A este atractivo incentivo se suman $20 millones, que representan el reconocimiento máximo del programa. La final también servirá como un anticipo de lo que será la segunda temporada de “Fiebre de Baile”.

El evento contará con la presencia del equipo de Chilevisión, liderado por Diana Bolocco, y un jurado compuesto por figuras reconocidas como Raquel Argandoña, Edymar Acevedo, Power Peralta y Vasco Moulián. Además, se ha programado un espectáculo de medio tiempo que incluirá una actuación especial de los Power Peralta, el habitual react de Claudio Michaux, así como presentaciones musicales de Kidd Voodoo y Zumbale Primo.

La final de “Fiebre de Baile” promete ser un evento memorable que celebrará el talento y la dedicación de los participantes, mientras el público se prepara para hacer oír su voz en la elección del ganador.