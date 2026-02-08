Gustavo Petro destaca diálogo constructivo con Trump para abordar diferencias y fortalecer relaciones entre Colombia y EE.UU.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, destacó el restablecimiento de un “diálogo directo y franco” con el mandatario estadounidense, Donald Trump, tras su reciente reunión en Washington.

En un mensaje publicado en X, Petro afirmó que el encuentro, que tuvo lugar el martes pasado, representa un avance significativo en las relaciones bilaterales, permitiendo abordar las diferencias “desde el respeto mutuo”. “Mi reunión con el presidente Donald Trump restableció un diálogo directo y franco. Ese es su mayor avance. Restituirá el valor y el poder de la palabra franca y las diferencias se tratarán en el respeto mutuo”, expresó el presidente colombiano.

Petro concluyó el jueves un viaje de cuatro días a Estados Unidos, donde, tras un año de tensiones y desacuerdos, buscó normalizar las relaciones con la administración Trump, a solo seis meses de finalizar su mandato. La relación entre Colombia y Estados Unidos, que históricamente ha sido positiva, enfrentó su primera crisis en enero de 2025 debido a las diferencias entre ambos líderes, especialmente en temas de política migratoria y la lucha contra el narcotráfico, así como la situación en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

En este contexto, Petro subrayó que el siguiente paso tras su reunión con Trump es “construir instancias de verificación objetivas y científicas para evidenciar el avance de la erradicación de los cultivos de hoja de coca”. Además, propuso a Estados Unidos un plan para la articulación energética en las tres Américas, enfatizando que América Latina posee un potencial cinco veces mayor en energías limpias que la actual capacidad eléctrica de Estados Unidos.

El encuentro también abordó la recuperación de Venezuela, donde Petro hizo varias propuestas a Trump, incluyendo la colaboración entre los ejércitos de Colombia y Venezuela para combatir el narcotráfico en las zonas fronterizas. Asimismo, entregó una lista de narcotraficantes que residen en el extranjero y ofreció la cooperación de Colombia en la recuperación del sector petrolero venezolano.

“Hay que comenzar la construcción de equipos de trabajo técnico para la conexión eléctrica con Venezuela y las conexiones del gas y del petróleo liviano. Invito al gobierno venezolano a concretar estos proyectos con mi equipo de energía y lograr reuniones en el terreno”, concluyó Petro.