PDI recupera más de $20 millones en especies robadas de empresa de lubricantes en Los Ángeles, sin detenidos aún

La Policía de Investigaciones de Chile recuperó más de 20 millones de pesos en productos robados de una empresa de lubricantes en Los Ángeles.

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones de Los Ángeles, en la región del Bío Bío, llevó a cabo una exitosa operación que resultó en la recuperación de más de 20 millones de pesos en especies, tras un robo que afectó a una empresa de lubricantes el pasado 31 de enero. Este operativo fue realizado por la Agrupación de Delitos de Robos, Bandas Criminales y Delitos Violentos, quienes lograron localizar la mercadería sustraída, que se encontraba oculta en un inmueble de la comuna.

El subcomisario Vladimir Novoa, quien está al frente de la Agrupación de Delitos de Robos de Los Ángeles, proporcionó detalles sobre el procedimiento, destacando que se logró recuperar casi la totalidad de los productos robados. A pesar de este avance significativo, hasta el momento no se han realizado detenciones relacionadas con el caso. La Policía de Investigaciones continúa con las indagatorias para identificar y capturar a los responsables del robo, así como a los receptores de las especies sustraídas.

Este hecho resalta la labor de la policía en la lucha contra el crimen organizado y el robo de bienes en el país, y pone de manifiesto la importancia de las investigaciones criminales en la recuperación de bienes robados.