Claudio Valdivia y Pía Weidmann hablan sobre su amor: “Desde el primer momento hubo un gran feeling entre nosotros”

Pía Weidmann y Claudio Valdivia han captado la atención del público desde que anunciaron su relación, enfrentando críticas y comentarios negativos, especialmente hacia la bailarina. En una reciente entrevista con LUN, Weidmann expresó su frustración ante las opiniones ajenas, afirmando: “Sé que al estar en redes sociales uno se expone a todo, pero me molesta que la gente opine sin conocer la realidad de las vidas. No todo es lo que parece en la televisión.” A pesar de las críticas, la pareja se muestra feliz y agradecida por el apoyo que reciben de sus seguidores.

Claudio Valdivia, en la misma entrevista, compartió detalles sobre cómo comenzó su romance con Weidmann. La chispa surgió en los pasillos de Chilevisión, durante las grabaciones del programa “Fiebre de Baile”. Valdivia recordó que, al ver a Weidmann bailar, comenzó a llamarla “la chica de humo”, en referencia a la canción de Emmanuel que interpretaron juntos. “¡Oh, la chica de humo!”, le decía cada vez que se cruzaban en el canal. Sin embargo, el verdadero inicio de su relación tuvo lugar en el casino de CHV, donde ambos coincidieron y comenzaron a conversar.

Weidmann también rememoró ese primer encuentro con cariño, señalando que desde el principio le pareció atractivo, aunque al principio no intercambiaron muchas palabras. “Todo cambió un día cuando coincidimos en el casino del canal y compartimos una mesa. Empezamos a conversar y hubo harto feeling”, comentó.

Valdivia reveló que fue él quien dio el primer paso para acercarse a Weidmann, utilizando una estrategia en redes sociales para llamar su atención. “Lo que hice fue ir a sus redes sociales, empezar a darle me gusta a sus fotos, a ver sus historias y comentar”, confesó.

Desde que hicieron pública su relación, ambos se sienten más libres para disfrutar de su amor. “Ahora no hay precaución, de hecho hay más libertad. Estoy como más tranquilo”, afirmó Claudio. En cuanto a su futuro juntos, la pareja prefiere avanzar con calma. “Vamos despacio, disfrutando de cada momento. Ambos tenemos un espíritu aventurero, así que eso hace que todo fluya. Nos reímos mucho juntos y lo pasamos bien”, concluyó Pía Weidmann.