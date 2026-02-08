Chayanne agradece a Bomberos y a la comunidad por su apoyo tras incendios en emotivo show en Concepción

El cantante puertorriqueño Chayanne dedicó un emotivo mensaje a las víctimas de los incendios forestales en su reciente concierto en Concepción.

Durante su presentación en el Estadio Ester Roa, parte de su gira “Bailemos Otra Vez Tour”, Chayanne se dirigió al público para expresar su agradecimiento por el apoyo recibido y para solidarizarse con quienes han sufrido a causa de los incendios que han afectado a la región del Bío Bío. En un momento significativo del espectáculo, el artista comentó: “Sé el dolor por el que han pasado por los incendios, muchas familias dolidas. Gracias a las autoridades, a los Bomberos, a todas esas personas con un corazón noble que sin pensarlo cooperan”.

El cantante también reflexionó sobre la importancia de la unidad en tiempos difíciles, afirmando: “Eso es muy bonito, ahí es cuando refranes como ‘cuando estamos juntos podemos alcanzar lo que queremos y nadie nos vence’ cobran sentido. Me alegro que la situación esté mejor y pa’lante, ayudémonos los unos a los otros. Gracias por estar conmigo… y el show se pudo dar”. Estas palabras fueron pronunciadas antes de interpretar su popular tema “Dejaría Todo”.

Este concierto en Concepción marca la segunda vez que Chayanne presenta su gira en Chile, donde ya ha programado ocho fechas para 2025 en el Movistar Arena de la capital. Tras su actuación en Concepción, el artista tiene programada una presentación en el Estadio Sausalito de Viña del Mar el 11 de febrero, y culminará su gira con un concierto en el Estadio Nacional de Santiago el 14 de febrero.