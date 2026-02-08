Karla Constant critica la ausencia de María José Quintanilla en Viña 2026: “Es un error y desacierto”

La animadora Karla Constant expresó su descontento por la ausencia de su amiga y cantante María José Quintanilla en el Festival de Viña del Mar 2026, donde no figura en la lista de artistas, a pesar de ser una de las figuras destacadas del canal Mega, organizador del evento.

En una reciente entrevista con Página 7, Constant calificó como un “error y desacierto” la decisión de no incluir a Quintanilla en la parrilla del festival, señalando que su talento y conexión con el público son innegables. “Creo que no solo porque sea mi amiga, es que la encuentro talentosísima, es una mujer que llega, además, es tan transversal, llega a tanto público, grandes, chicos. Yo he tenido la oportunidad de verla en los festivales y arrasa la Coté”, comentó la animadora.

Karla Constant no se limitó a criticar la ausencia de Quintanilla, sino que también expresó su deseo de verla no solo como cantante, sino en el rol de animadora del festival. “Me parece que es un error, pero ya llegará su momento y, como yo lo dije en varias oportunidades, no solamente como cantante sobre el escenario, sino que espero verla animando el Festival de Viña”, añadió.

La animadora también hizo hincapié en que la productora del festival ha cambiado, lo que podría influir en las decisiones sobre la programación. “Tú sabes que la productora es otra. Entonces, mira, todas estas cosas con el tiempo se van solucionando y cuando llegue el momento va a ser el mejor momento para María José Quintanilla. Estoy segura”, concluyó.

Finalmente, Constant dedicó unas emotivas palabras a su amiga, expresando su apoyo y admiración por el éxito que ha tenido en su carrera como animadora: “Te amo, amiga y, además, estoy feliz del éxito que ha tenido como animadora”. La ausencia de Quintanilla ha generado un clamor en redes sociales, donde miles de seguidores piden su regreso al escenario de la Quinta Vergara.