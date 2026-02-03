La tensa reunión entre Petro y Trump se complica con la presencia del opositor Bernie Moreno, un invitado inesperado

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió este martes 3 de febrero con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro que ha generado gran expectación debido a la compleja relación entre ambos mandatarios y la presencia del senador republicano Bernie Moreno, un crítico abierto de Petro.

Durante la reunión, las imágenes mostraron un ambiente cordial entre Petro y Trump, aunque la inclusión de Moreno, quien ha sido un opositor destacado del presidente colombiano, ha suscitado inquietudes. Moreno, una figura influyente en la relación colombo-estadounidense, ha sido objeto de críticas por parte de Petro, quien lo ha acusado de intentar vincularlo con el narcotráfico. En un mensaje publicado en su cuenta de X el 9 de noviembre del año pasado, Petro afirmó que Moreno estaba detrás de un plan para desacreditarlo, señalando que “esto se volvió un problema de seguridad nacional”.

La tensión entre ambos se ha intensificado desde entonces. En noviembre, Moreno expresó su deseo de ayudar a mejorar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, pero lamentó que Petro no estuviera dispuesto a colaborar. En un tuit del 11 de noviembre de 2025, Moreno criticó a Petro, afirmando que su comportamiento “deshonra a Colombia” y que su estilo de liderazgo no favorece una relación constructiva entre ambos países.

La presencia de Moreno en la reunión con Trump ha sido interpretada como un indicativo de la postura de la Casa Blanca hacia Colombia y su actual administración. Se anticipa que en las próximas horas se revelarán más detalles sobre los temas discutidos durante el encuentro, lo que podría tener implicaciones significativas para la política bilateral entre Colombia y Estados Unidos.