“Otakin revela su lucha contra el bullying en El Internado: “A los 34 años, no es lo mismo”

Otakin, uno de los participantes más comentados de El Internado, ha compartido su experiencia en el reality de Mega, donde su enfoque humorístico en la cocina ha sido solo una parte de su travesía. En una reciente entrevista con La Cuarta, el creador de contenido se mostró sincero sobre su paso por el programa, destacando tanto los momentos de risa como las tensiones y emociones que ha vivido en el encierro.

El aspirante a cocinero se describió como una persona genuina, afirmando: “La verdad es que mi participación ha sido bastante limpia. Siento que fui bastante genuino, una persona que no planeó nada. Todo lo que se ve se creó en el momento, de una forma totalmente genuina”. Esta autenticidad ha resonado con los espectadores, quienes han visto su evolución en el programa.

Otakin también habló sobre sus compañeros de encierro, mencionando a Mateucci como una de las sorpresas más positivas, describiéndolo como “una persona realmente muy buena y muy leal”. Asimismo, se refirió a Furia, quien, a pesar de su reputación de ser enojona, se mostró como una amiga espectacular durante el programa. En cuanto a Agustina, comentó que su personalidad en el reality no refleja la amistad que desarrollaron, considerándola “espectacular”.

Sin embargo, no todo ha sido fácil para Otakin. Reveló que ha enfrentado momentos difíciles, recordando su experiencia con el bullying en su infancia y cómo este resurgió en el reality. “Despertó mi fantasma, mi fantasma del pasado. Yo creo que haber sufrido bullying cuando chico y volver a sufrirlo cuando grande, a los 34 años, no es lo mismo”, expresó. A pesar de contar con más herramientas para defenderse, admitió que convivir con personas que no eligió ha sido complicado, especialmente al lidiar con diferencias culturales y de humor.

En cuanto a su aprendizaje culinario, Otakin se mostró más técnico en sus críticas, aunque no se considera más duro. “No sé si más benevolente o más crítico, pero sí más técnico. Hay palabras que yo no manejaba; para mí antes todo eran salsas, pero ahora me di cuenta de que hay miles de cosas que no son salsa”, explicó.

Finalmente, Otakin dejó claro que su prioridad no es la fama, sino la estabilidad económica para su familia. “Mi objetivo ahora en la vida no es ser famoso ni algo por el estilo, ni entrar en la farándula. Mi objetivo es tener mi casa y que mi familia sea feliz. Entonces, si cualquier ofrecimiento me lleva a esa estabilidad económica familiar, lo aceptaría”. Su enfoque pragmático resuena en un contexto donde muchos buscan la notoriedad en el mundo del espectáculo.